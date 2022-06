Générations sans tabac : l’Adeps s’engage ! Le 30 novembre 2020, Alain Laitat, l’administrateur général de l’institution, a signé la charte de "l’Alliance pour une société sans tabac". Depuis lors, tous les centres ont été équipés de panneaux pour inciter leurs visiteurs à éteindre leur cigarette non seulement dans l’enceinte extérieure (à l’intérieur, c’était déjà le cas…), mais aussi à ses abords.

L’objectif ? Offrir aux enfants le droit de grandir dans un environnement sans tabac !

"Il ne s’agit pas de culpabiliser les fumeurs, mais de préserver les enfants, de les soustraire à la vue d’une cigarette grâce à une action préventive !" souligne Yves Polomé.

L’Adeps s’est associé au mouvement de citoyens et d’organisations aspirant à une société où plus personne ne souffre ou ne décède des conséquences du tabagisme, y compris passif.

"Générations sans tabac souhaite que les enfants nés à partir de 2019 soient protégés de l’exposition à la fumée du tabac à chaque stade de leur développement, ce à quoi nous adhérons…", enchaîne le directeur général adjoint, responsable des centres sportifs. "Si on s’abstient de fumer devant eux, qu’on leur inculque une autre norme à propos du tabagisme, les enfants seront moins tentés d’allumer une cigarette lorsqu’ils grandiront."

L’action proprement dite de l’Adeps vise non seulement son personnel, mais aussi les enseignants et les parents, sachant que les jeunes prennent leurs aînés comme modèles et imitent leurs comportements, y compris le tabagisme. Quand ils voient des adultes fumer, ils ont l’impression qu’il s’agit d’un comportement normal et non d’une addiction dont l’issue peut être fatale.

En parallèle, Générations sans tabac veut également encourager les fumeurs à arrêter et soutenir efficacement leurs tentatives en ce sens. De nombreux fumeurs souhaitent renoncer au tabac et, surtout, éviter que leurs enfants ne commencent à fumer plus tard. Toute initiative en ce sens ne peut donc qu’être encouragée et l’Adeps l’a bien compris, sans culpabiliser qui que ce soit.

Le 31 mai, dans le cadre de la "Journée mondiale sans tabac", le centre Adeps de Jambes a organisé plusieurs actions de sensibilisation adressées aux élèves de primaire présents pour une journée sportive. Sur le temps de midi, les enfants ont ainsi participé à une activité au cours de laquelle ils devaient courir un 400 m en essayant de gonfler un ballon. Après avoir reçu une information sur les bienfaits du sport sur la santé, ils sont repartis pour un 400 m "libre" afin d’apprécier la facilité de courir sans contrainte. Le tout en collaboration avec le Fonds des affections respiratoires (FARES).

Pour info : www.generationssanstabac.be