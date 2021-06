La sélection n’était pas si compliquée par rapport aux deux derniers JO de Londres et de Rio. Au goal, en défense et au milieu, la situation était claire. On connaît les qualités de Vanasch, qui est le meilleur gardien du monde. En défense, les cinq sont quasi les mêmes qu’aux Jeux de Rio, à l’exception de De Sloover, qui m’a remplacé. Stockbroekx avait été écarté il y a longtemps.