Donald "Reche" Caldwell, un ancien joueur pendant sept de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), a été abattu samedi à Tampa, en Floride. Le journal local Tampa Bay Times l'a annoncé lundi. La police n'a pas identifié la victime âgée de 41 ans, mais sa mère Deborah a confirmé que son fils était mort.

Selon la compagne de la victime, celui-ci a été "piégé" par un "couple de personnes" qui a surgi de buissons en essayant de le voler, rapporte le site TMZ.

Caldwell, vedette de l'université de Florida, a joué comme wide receiver pour les San Diego Chargers, les New England Patriots et les Washington Redskins au cours d'une carrière qui a duré 6 ans entre 2002 et 2008.

Son après-carrière fut moins brillante. En 2014, il a été arrêté pour possession de drogue et a été condamné à 27 mois de prison et trois ans de probation. Puis, en janvier 2020, il a plaidé coupable à une accusation de conspiration en vue de commettre une fraude dans le domaine des soins de santé pour avoir déposé, avec d'autres anciens joueurs de la NFL, près de 4 millions de dollars de fausses demandes d'assurance sur une période de 18 mois. Sa peine devait être connue dans le courant du mois.