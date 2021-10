Il y a un peu plus d’un an, Frederik Van Lierde mettait fin à sa carrière sportive chez lui, à Menin. À 41 ans, le Flandrien quittait la scène internationale, fort de ses neuf victoires en Ironman, dont Hawaï 2013. Pendant toute cette période, Frederik a dignement représenté l’armée belge, qu’il a intégrée en tant qu’élite sportive en 2004. Et c’est en son sein que le triathlète poursuit son parcours professionnel puisqu’il reprendra, en mai 2022, la gestion des sportifs de haut niveau à la Défense nationale. Parmi ceux-ci, des judokas comme Toma Nikiforov, Loïs Petit et Alessia Corrao, des triathlètes comme Marten Van Riel, Noah Servais et Erwin Vanderplancke. Et bien d’autres… Des sportifs engagés dont Frederik assurera le suivi à tous les niveaux. Mais, auparavant, notre champion du monde Ironman a encore quelques étapes à franchir. Depuis le 1er mars, il suit une formation à Eupen, à 250 km de son domicile, qu’il quitte tous les dimanches soir et pour y revenir le vendredi.