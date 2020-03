L'ancienne championne de danse sur glace Nathalie Péchalat a été élue samedi à Paris présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), où elle devra rétablir la confiance après un retentissant scandale de violences sexuelles.

Nathalie Pechalat, âgée de 36 ans, succède à Didier Gailhaguet, qui a régné sur le patinage français presque sans discontinuer pendant plus de deux décennies, depuis 1998 (sauf entre 2004 et 2007), mais qui a été contraint à la démission début février à cause du scandale qui a touché de plein fouet la fédération.

Le sixième mandat de Didier Gailhaguet a pris fin brutalement après que plusieurs anciennes patineuses, notamment l'ex-championne Sarah Abitbol, ont révélé avoir été victimes de viols et d'agressions sexuelles, commis par différents entraîneurs, alors qu'elles étaient adolescentes. Gailhaguet s'était retrouvé sous pression, mis en cause pour sa proximité avec l'un des entraîneurs accusés, Gilles Beyer. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait réclamé sa démission.

Selon le décompte officiel de la FFSG, Nathalie Péchalat a été élue à la majorité absolue, dès le 1er tour, avec 504 voix (sur 872 possibles), contre aucune voix pour le seul autre candidat encore enregistré, l'entraîneur de short-track, Gilles Jouanny.

L'élection s'est déroulée dans la confusion, les trois autres candidats demandant le report à cause de l'épidémie de coronavirus.

"J'ai annoncé au téléphone, lors de l'AG, que je retirai ma candidature", avait déclaré un peu plus tôt Gilles Jouanny, expliquant qu'il ne pouvait pas se déplacer à cause d'un cas de coronavirus dans son immeuble.

Les deux autres candidats, le président du club d'Angers Damien Boyer-Gibaud et l'ancien bobeur, Michel-Ange Marie-Calixte, s'étaient officiellement retirés avant le vote.

L'élection de Nathalie Péchalat, double championne d'Europe (2011, 2012) et double médaillée de bronze mondial (2012, 2014) est une première, jamais une femme n'ayant accédé à la présidence de la FFSG. La compagne dans la vie de l'acteur Jean Dujardin est la 2e présidente sur 36 fédérations olympiques avec celle de l'escrime.