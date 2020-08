Il y a 100 ans, les JO 1920 d’Anvers (série) Le Brabançon Hubert Van Innis a décroché un total de six médailles, quatre d’or et deux d’argent, lors de ces JO 1920.

Né le 24 février 1866, à Elewijt, Hubert Van Innis est l’un des héros des Jeux d’Anvers. L’archer belge y décroche, en effet, six médailles, quatre d’or et deux d’argent, ce qui lui vaut de détenir le record mondial de médailles olympiques en tir à l’arc.

Toutes disciplines confondues, il est également le sportif belge le plus médaillé aux Jeux avec un total de neuf, à savoir : trois en 1900, à Paris et six en 1920, à Anvers !