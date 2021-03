S’il y a bien un sport qui d’une manière générale n’a pas trop souffert de la pandémie du Covid-19, c’est bien le padel. Ces derniers mois, combien de fois n’a-t-on pas entendu un joueur de tennis ou de badminton dire : "Comme on ne peut pas pratiquer notre sport, est-ce qu’on ne réserverait pas un terrain de padel (en extérieur) ?" Dans certains clubs, il faut parfois deux ou trois semaines pour trouver un créneau de libre. Tous les passionnés de padel et ceux qui voulaient découvrir ce sport spectaculaire espéraient se retrouver du 12 au 18 avril à Liège à la Caserne Fonck et au Bayards Sport pour assister au premier tournoi international professionnel en Belgique, chapeauté par l’APT Padel Tour qui gère 19 étapes à travers le monde. Si l’épreuve belge aura bien lieu, elle se disputera à huis clos pour le plus grand désarroi de Thomas Johansson, l’ancien entraîneur de David Goffin qui est devenu le directeur général de l’APT Padel Tour depuis le mois de janvier.

(...)