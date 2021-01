Pour l’heure, les compétitions amateurs sont à l’arrêt et les sports collectifs et indoor sont interdits. Pas question, par exemple, de travailler son revers ou son coup droit sur un court de tennis, fût-ce sous une bulle certifiée conforme. Impossible de sortir son plus beau kimono pour décliner ippons et waza-ari sur les tatamis. Même l’escrime, où le port du masque fait pourtant partie des us et coutumes, est proscrite. Tout comme le ski, qui mélange dangereusement flocons et flacons au cœur de l’hiver.