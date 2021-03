Qu’elles étaient belles, rafraîchissantes et optimistes les images de la dernière régate de la Coupe de l’America. Sous le soleil d’Auckland, le défi néo-zélandais a remporté, de haute lutte, la fameuse aiguière d’argent, l’un des trophées les plus emblématiques et prestigieux de l’histoire du sport. Et c’est tout un peuple, nourri au biberon à l’eau salée des mers du Sud, qui a savouré le moment dans une véritable communion intergénérationnelle.