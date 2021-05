On est heureux d’assister au lent retour du public dans les stades. Ces dernières semaines, on a vu des spectateurs dans les tribunes de nombreux événements sportifs. Aux États-Unis, un retour à la normale est même peu à peu programmé. Le Madison Square Garden de New York accueillera 13 000 personnes pour les playoffs de la NBA. En extérieur, c’est même carrément open bar. Il y avait des dizaines de milliers de spectateurs autour des greens du PGA Championship de golf pour acclamer Phil Mickelson le week-end dernier. En Europe, la prudence reste toujours de mise.