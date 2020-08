Coupable d’avoir envoyé Fabio Jakobsen dans les balustrades lors du Tour de Pologne, Dylan Groenewegen est désormais voué aux gémonies par la grande famille du cyclisme.

On a vu et revu les images terrifiantes de la chute, et, à l’évidence, le coureur de Jumbo-Visma n’a aucun argument pour sa défense. En plein sprint, il a volontairement dévié de sa trajectoire, avec les conséquences tragiques que l’on connaît.