C’est donc Robert Lewandowski qui a remporté le trophée "The Best" décerné au "meilleur joueur de l’année" par la FIFA. Il est toujours amusant de décrypter les votes tant ils sont souvent déroutants. Parmi les jurés, on retrouve les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales avec, en toile de fond, des choix souvent très touchy où se mélangent la diplomatie, la rivalité, l’amitié et le calcul. Prenons les cas de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, considérés comme les deux légendes du football contemporain.