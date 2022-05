On sait combien il est difficile, dans un petit pays comme la Belgique, de trouver les budgets nécessaires à l’organisation de grands événements sportifs. Mine de rien, on peut donc être plutôt fier de retrouver, au sein des calendriers internationaux, quelques belles compétitions "made in Belgium". Il y a, bien sûr, les incontournables qui, de longue date, font référence.