Mine de rien, depuis l’été, la Belgique a accueilli de nombreuses grandes compétitions sportives. Il y a eu le Mémorial Van Damme en athlétisme, le Grand Prix de Formule 1 et les classiques cyclistes. Et, cette semaine, place aux rencontres européennes de football, à l’Open d’Anvers de tennis et aux 24 Heures de Francorchamps.

