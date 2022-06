Où en est-on sur le plan des affiliations dans les fédérations et clubs sportifs francophones après deux ans de pandémie ? Parmi les nombreux chiffres issus des enquêtes de l’Adeps, celui de l’impact du Covid-19, virus qui a bouleversé nos vies en février 2020, sur les affiliations dans les fédérations et clubs sportifs est significatif. Après le recul fin 2020, on peut affirmer qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a tourné la page, ou presque, de ces deux années de restrictions. Fin 2021, le nombre total d’affiliés aux fédérations sportives est de 733 693 pour 735 781 affiliés, fin 2019, soit -0,28 %. Bien sûr, il y a des variations puisque la reprise s’est opérée en extérieur, les sports indoor (-5,30 %) et de combat (-12,04 %) accusant encore un certain retard. Au niveau des clubs sportifs, la tendance est identique avec… -0,84 %. Mais le mouvement est vers le positif !

