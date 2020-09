Énorme émotion, ce dimanche, aux Sables d’Olonne, dont la deuxième édition du demi-Ironman (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) a été remportée par l’Américain Rodolphe Von Berg, devant le Français Anthony Costes et le Belge Pieter Heemeryck. Mais, sur la ligne d’arrivée, un triathlète était particulièrement ému : Frederik Van Lierde ! Arrivé à la 9e place, à 7’20 du vainqueur, le Flandrien a été applaudi comme jamais lors de cette première épreuve d’une saison 2020 pourrie par la crise sanitaire.

Cette épreuve était, surtout, la dernière de notre champion du monde Ironman 2013 qui mettra un terme à sa prestigieuse carrière, dimanche prochain, chez lui, à Menin…

Pour ce qui est de l’épreuve elle-même, la victoire s’est jouée entre le 12e et le 15e km à pied entre l’Américain Von Berg et notre compatriote Heemeryck. Sorti de l’eau en tête, Von Berg a dû accepter de laisser rouler Heemeryck en tête à vélo, que les deux terminaient pourtant encore ensemble. Concédant dix-sept secondes après la natation, Fred Van Lierde limitait, quant à lui, bien la casse sur les 90 km à vélo (2’50) alors que Bart Aernouts était pointé plus loin (6’02). Bart terminera finalement 17e, à 15'12 du vainqueur...

Après la deuxième transition, Von Berg sortait en tête, mais fut rattrapé par Heemeryck après 2,5 km. Hélas ! celuic-ci avait peut-être présumé de ses forces. Ainsi, il ne put empêcher le retour de l’Américain, puis du Français Costes. Médaillé de bronze au dernier Mondial, Rodolphe Von Berg s’est ainsi imposé en 3h44’12, devant Costes, à 1’14, et Heemeryck, à 2’42. Mais quand, arriva Frederik Van Lierde, neuvième, à 7’20, le public l’accueillit avec les honneurs dus à son rang, celui d’un immense champion…

Côté féminin, la victoire est revenue à la Française Justine Mathieux, en 4h03’04, devant la Britannique Fenella Langridge qui a mené jusqu’au km 17,5 à pied, mais a dû s’avouer battue pour 27 secondes. Excellente surprise avec la troisième place d’… Alexandra Tondeur, à 1’42. Pointée au 8e rang, à 3’22, après la natation, la Brabançonne est remontée en 4e position après les 90 km à vélo avant de grignoter encore une place, aux dépens de la Néerlandaise Sarissa De Vries, lui permettant de s’offrir un beau podium.