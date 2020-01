Cinquième lors du dernier Ironman d’Hawaï, l’Australien Cameron Wurf, 36 ans, roulera pour la formation de Froome, Thomas et Bernal, dès ce dimanche...

Ce n’est pas tout à fait un transfert puisque son entraîneur n’est autre que Tim Kerrison, coach principal de la formation Ineos, mais l’arrivée du triathlète Cameron Wurf, 36 ans, au sein de l’équipe cycliste est une surprise ! Depuis quelques années, on rencontre, en effet, souvent le mouvement inverse, d’anciens cyclistes professionnels passant au triathlon longues distances…

Et pourtant, ce vendredi, la formation de Froome, Thomas et Bernal a officialisé l’engagement du triathlète australien pour six mois ! Et il débutera dès ce dimanche, lors de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, épreuve de 171 km, remportée l’an dernier par l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

Détenteur du record sur la partie cycliste à l’Ironman d’Hawaï, qu’il avait bouclée en 4h09’06, à 43,4 km/h, il y a deux ans, pour finalement se classer neuvième de l’épreuve, Cameron Wurf est appelé à remplacer le Biélorusse Vasil Kiryienka, malheureusement forcé de prendre sa retraite sportive, à l’âge de 38 ans, en raison de récents problèmes cardiaques.

À 36 ans, Cameron Wurf est bien connu dans le monde du triathlon, sport qu’il a commencé en 2015, avec une première victoire, en 2017, à l’Ironman du Pays de Galles, synonyme de qualification pour Hawaï, où il s’est classé 17e avant d’intégrer le Top 10, ces deux dernières années, avec une 9e et une 5e place…

Mais l’Australien est également un phénomène puisqu’il a débuté sa carrière sportive en… aviron, participant aux Jeux d’Athènes 2004, en deux de couple, épreuve où il s’était classé à la 16e place. Cameron Wurf a, du reste, continué à représenter l’Australie dans cette discipline jusqu’en 2006, passant ensuite au cyclisme pro dans les équipes Fuji Servetto (2009), Liquigas (2011) et Cannondale (2013-2014). Depuis 2017, il est le partenaire d’entraînement de Chris Froome et Geraint Thomas au sein de la formation Ineos.

Une collaboration qui n’a pas manqué d’aboutir à d’excellents résultats.

"Depuis que j’ai débuté en Ironman, je constate que tout le monde roule, mais aussi court beaucoup plus vite ! Avec cette nouvelle collaboration, plus étroite en compétition, je suis, bien entendu, toujours focalisé sur Hawaï, mais je peux aider l’équipe Ineos si nécessaire !" a commenté Cameron Wurf, qui est donc engagé pour six mois au sein de l’équipe cycliste avant de finaliser sa préparation pour l’Ironman d’Hawaï.

Son expérience et sa flexibilité seront un incontestable atout pour une formation ne manquant vraiment pas de leaders dès ce début de saison…