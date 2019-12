Les hommes, de retour après de longues années d’absence, veulent s’inspirer des Belgian Bullets, l’équipe féminine.

L’histoire d’amour entre la Belgique et le bobsleigh a repris en 2007 grâce à Geert Vanvaerenvergh, l’homme d’affaire belge. Celui-ci a souhaité relancer ce sport dans notre pays et y est arrivé avec succès. En effet, les Belgian Bullets, notre équipe féminine de bobsleigh, ont donné entière satisfaction et sont parvenues à se qualifier pour trois derniers Jeux Olympiques (2010, 2014, 2018). De belles performances qui ont encouragé le patron de la fédération belge de bobsleigh a relancé une équipe masculine. « C’était l’un des mes rêves. Chaque année, on me demandait quand est-ce qu’une équipe masculine belge allait prendre part aux compétitions. C’est chose faite désormais », annonce-t-il. Le manager place beaucoup d’espoir en ses hommes. « Pourquoi ne pas rêver d’une médaille olympique ? J’exagère, mais je crois amplement à la qualification pour les J.O. Si ce n’est pas pour 2022, ce sera pour 2026, en Italie. »

Dans cette équipe, on retrouvera notamment un Liégeois, David Vivegnis. L’homme de 29 ans, qui pratique l’haltérophilie depuis plusieurs années, entend bien faire parler sa puissance dans ce sport qui en demande énormément.

Ce vendredi sur le coup de 14 heures, Jasper Van Hauwermeiren et Denis Hanjoul prendront part à la 3e manche de l’Europa Cup de bobsleigh à deux, à Winterberg, en Allemagne. On imagine que l’objectif sera avant tout d’apprendre et de prendre du plaisir. Le résultat de cette course semble quelque peu secondaire, même si l’envie d’y faire un bon chrono pour frapper les esprits d’entrée de jeu pourraient leur trotter dans la tête.

On leur souhaite en tout cas bonne chance, en espérant que ce vendredi 13 décembre 2019 ne soit pas retenu comme un jour de malchance mais comme le début d’une belle aventure qui les mènera aux J.O d’hiver de Pékin, en 2022.