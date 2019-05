L'homosexualité, voilà un sujet qui a du mal à se faire une place au sein du monde sportif. Ce jeudi, la tenniswoman belge Allison Van Uytvanck, qui a fait son coming-out, nous expliquait que l'homosexualité était taboue dans le monde de la petite balle jaune. "Je sais que beaucoup de gens ont peur de l’affirmer mais ce n’est pas bon, pas sain, de vivre dans l’ombre. On ne se sent pas libre et on n’est pas soi-même."

Ce jeudi, L'Equipe a voulu mettre en avant ce problème qui ne touche pas que le tennis en mettant en Une de son supplément deux joueurs de water-polo s'embrassant dans l'eau. "Le sport face à l'homophobie en une et tout au cœur d'un numéro spécial du magazine L'Équipe ce samedi", titre le journal français.

Une "Une" qui n'a pas plu à tout le monde sur les réseaux sociaux, preuve que l'homosexualité semble être encore un "problème" pour beaucoup de personnes au 21e siècle...

"Je me désabonne", a écrit un internaute en-dessous de la publication de L'Equipe sur son compte Twitter. "Je me désabonne et continuerai de penser autrement", tweete une autre personne.

A côté de ces réactions d'un autre temps, plusieurs internautes ont salué cette sortie médiatique. "Vous n’avez pas idée à quel point ce genre d’initiative pourra (à terme) réconcilier de nombreux jeunes avec le sport", explique l'un d'eux alors qu'un autre explique que "ça, ça fait avancer la société (même si faut se taper les 12 000 commentaires de débiles homophobes qui vont avec)!"

L'Equipe, de son côté, y est allé de son petit message pour calmer les esprits sur sa page Facebook : "On tente de faire le nécessaire pour nettoyer les commentaires et bannir les nombreux arriérés. Merci pour tous les autres commentaires positifs. Peace and love."

Les réactions diverses et variées montrent en tout cas que l'homosexualité est loin d'être acceptée dans le monde sportif. Si des Unes comme celles de L'Equipe peuvent permettre de faire bouger les lignes à ce sujet, il est certain qu'un énorme travail doit encore être accompli avant que les sportives et sportifs osent faire leur coming-out. Et pour qu'une photo d'Alison Van Uytvanck embrassant sa copine le long du court puisse être vue comme une image banale.