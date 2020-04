On doit remonter à 1885 pour trouver trace du premier cercle de cavaliers non-militaires belges, soit un an après le plus ancien concours hippique, organisé à Bruxelles. Cent trente-cinq ans plus tard, la Belgique s’est forgée une solide réputation dans le paysage hippique mondial. Pourtant, la dernière médaille belge aux Jeux olympiques remonte déjà à 44 ans. Une éternité !

Univers fascinant qui impose à un sportif d’être en totale communion avec un animal, l’équitation reste autant une évidence pour ceux qui sont montés sur un cheval qu’une énigme pour les non-initiés. Les sports équestres traînent une série de casseroles à commencer par une passion énergivore en temps et en argent qui ferme les portes à une grande partie de la population. Wendy Laeremans, secrétaire générale de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE), nous a invité dans son monde. Avant de plonger dans son manège, elle nous a rappelé l’essentiel.

(...)