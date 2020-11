Parmi les sports extrêmes, on compte de nombreux sports aériens, terrestres mais il ne faut surtout pas oublier les sports aquatiques. En effet, parmi les sports les plus risqués au monde, on retrouve le Big Wave ou « surf de grosses vagues ». Cette discipline consiste à dompter des monstres d’eau pouvant atteindre les 25 mètres de haut, le tout sur une planche de surf. Les sportifs pagayent ou sont remorqués par jet-ski jusque dans la vague et s’engouffrent ainsi au plus près du cœur de celle-ci. Des vagues d’une telle puissance seraient capables d’engloutir un homme dans les profondeurs des océans, ce sport justifie donc bien son statut de sport extrême.

Parmi les stars de ce sport, on retrouve l’Américain Kai Lenny. Agé de seulement 28 ans, le surfeur originaire d’Hawaï a très vite fait parler de lui grâce à sa polyvalence et son aisance sur sa planche.

Une série documentaire produite par Red Bull TV lui a d’ailleurs été récemment consacrée. « Life of Kai », explore les limites de l’imagination du jeune prodige. On y retrouve par exemple ses exploits mais aussi ses moments de doute. De son engagement sans précédent à Jaws (Hawaii) à ses trajectoires improbables à Nazaré (Portugal), les caméras de Reb Bull ont suivi au plus près leur athlète.

Ce sport, de plus en plus médiatisé, est devenu célèbre grâce à plusieurs spots mythiques sur terre. Des endroits où lorsque les conditions s’alignent, des monstres d’eau prennent vie et viennent challenger l’élite du surf de gros. On retrouve par exemple la fameuse vague de Nazaré au Portugal, Mavericks en Californie ou encore Jaws aux USA.

Les compétitions mondialement relayées ont également permis à ce sport de sortir de l’ombre. Cependant, avec la situation sanitaire actuelle, la World Surf League (WSL) a décidé de reporter ou d’annuler tous les événements jusqu'à la fin du mois de mai. La saison 2020 fut donc annulée. On attend avec impatience la reprise des compétitions, mais d’ici-là, les surfeurs professionnels ne manquent pas de nous faire frissonner sur les réseaux.