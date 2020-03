À contre-courant des annulations en série de compétitions sportives ce week-end, les organisateurs espagnols n’ont pas cédé au Coronavirus...

Située au sud-ouest de l’Espagne, sur la côte, entre Faro (Portugal) et Séville, Punta Umbria n’a pas encore été touchée par la crise mondiale du Coronavirus. C’est pourquoi les organisateurs espagnols ont maintenu l’Euro de duathlon, ce samedi, avec 12 Belges, et ce, à contre-courant des annulations en série de compétitions sportives ce week-end, surtout en Italie… Mais aussi aux Émirats arabes unis, où devait avoir lieu la première manche des World Triathlon Series, qualificative pour les Jeux de Tokyo ! Un rendez-vous auquel aurait dû prendre part Alistair Brownlee, double champion olympique en titre. Frustré, le Britannique a modifié ses plans et s’est inscrit à l’Euro de duathlon, où Ali endossera donc le rôle de trouble-fête pour les Français Yohan Le Berre et Benjamin Choquert ainsi que l’Espagnol Emilio Martin qui ne s’attendaient pas à une telle concurrence.

Autre spécialiste du triathlon, le Canadien Mislawchuk sera également au départ de cette épreuve, courue sur les distances sprint de 5 km à pied, 20 km à vélo et, de nouveau, 2,5 km à pied. Dans ce concert international, la Belgique sera représentée, chez les élites, par un quintet avec Angelo Vandecasteele, médaillé de bronze, l’an dernier, derrière Choquert et Martin ! Et la course s’annonce explosive car, au départ, on retrouvera également les espoirs (-23 ans) avec Arnaud Dely, notre vice-champion d’Europe et du monde de la spécialité, opposé au Français Le Bihan, tenant du titre, et au Néerlandais Cremers. Côté féminin, les chances belges seront plus minces, d’autant que l’épreuve sera également relevée de la présence d’une Britannique, Beth Potter, grandissime favorite pour détrôner l’Autrichienne Illes.