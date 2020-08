Les Championnats d’Europe, distance olympique, de triathlon sont annulés ! Tombée ce mardi, en milieu d’après-midi, la décision n’a pas été facile à prendre puisque c’est la première fois en 35 ans que les titres européens ne seront pas attribués. Il va sans dire qu’il s’agit d’une énorme désillusion non seulement pour les participants, mais aussi pour les organisateurs, à Tartu, en Estonie. Ceux-ci avaient, en effet, tout mis en œuvre pour assumer cet événement, du 28 au 30 août, rassemblant le gratin européen pour des épreuves à la fois individuelles et en relais, tant chez les seniors que les juniors.



La situation de la crise sanitaire et, en particulier, les restrictions en matière de déplacements ne pouvaient assurer une participation équitable à ce rendez-vous. Rendez-vous, dès lors, en 2021 ! Sans doute toujours en Estonie... Pour rappel, douze Belges, dont certain(e)s comme Claire Michel et Valerie Barthelemy, se trouvaient déjà sur place, étaient sélectionnés, à savoir...





Élites

H > Marten Van Riel, Jelle Geens, Erwin Vanderplancke, Christophe De Keyser, Noah Servais.

F > Claire Michel, Valerie Barthelemy, Hanne De Vet.



Juniors

H > Jorre Van De Weyer, Antoine Vandebroek, Hasse Fleerackers, Rhune Vansteenkiste.