Ce week-end aurait dû se tenir à Andenne la 3e édition du Dernier Homme debout, une course à pied à élimination au grand attrait au sein de la communauté running en Belgique. Sur un parcours de 7,3 km (286 mètres de dénivelé positif), le principe est de parcourir la boucle en moins d’une heure et d’être prêt pour le nouveau départ donné toutes les 60 minutes. Et ce jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un candidat en lice ou que le double tour d’horloge se soit écoulé.