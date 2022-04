Vainqueur d'une étape du Tour de Belgique en 2016, Zico Waeytens a connu une carrière modeste sur le vélo. Celle-ci a surtout été marquée par le décès de son ami et équipier Michael Goolaerts lors de Paris-Roubaix 2018. Waeytens faisait d'ailleurs partie de ceux qui portaient le cercueil du coureur de 23 ans le jour de son enterrement.Retraité à la fin 2019, un peu plus d'un an après ce drame qui l'a marqué, l'ancien coureur de Cofidis s'est alors orienté vers la boxe et une transformation physique impressionnante, pour se muscler le haut du corps. Coaché par Filiep Tampere, qui entraîne aussi Delfine Persoon, il disputera son premier combat ce vendredi contre... un ancien footballeur, Maxim Simoens."C'est une première pour les deux boxeurs. Le combat ne dure que trois rounds, cela va très vite. Ce sera un match difficile", estime Tampere. Qui est tout de même confiant: "le seuil de douleur de Zico est très élevé. Les cyclistes ont l'habitude de souffrir. Plus que les footballeurs, d'ailleurs."