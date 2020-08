L'haltérophile turc Erol Bilgin a été contrôlé positif à la déhydrochlorméthyltestostérone (Oral-Turinabol) et au stanozolol huit ans après les Jeux Olympiques 2012 de Londres. Huitième de l'épreuve masculine en moins de 62 kg, il a été disqualifié et va également devoir rendre son diplôme olympique, réservé au top-8 de chaque épreuve. Le Comité International Olympique (CIO) procède actuellement à de nouvelles analyses sur les échantillons prélevés lors des JO 2012 en faisant appel à des méthodes scientifiques les plus récentes.

Erol Bilgin, 33 ans, compte deux titres de champion d'Europe (2009 et 2010) à son palmarès. Il a aussi terminé 3e du championnat du monde en 2010.