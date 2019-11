La Française originaire de Lacanau est parvenue à surfer une vague estimée à plus de 20 mètres de haut, vraisemblablement entre 21 et 23 mètres. La taille de cette vague doit encore être validée pour que le plus que probable record du monde devienne officiel. Sur sa planche, elle a été "flashée" à 66 km/h ! "Il y a eu une très grosse houle et j’ai pris une vague de fou ! Franchement, la plus belle vague de toute ma vie, et de loin. Une vague dingue, hyper intense, hyper grosse, j’étais vraiment contente de mon surf dessus" explique la surfeuse.

Les records précedents :