Les Championnats de Belgique de half triathlon auront pour cadre l'Ironlakes en 2022, le 17 septembre prochain, comme l'a confirmé l'organisation ce lundi.

Le half distance (1900 mètres de natation, 92 km de vélo et 21 km de course à pied) compte déjà, à plus de 10 mois de l'événement, près de 450 inscrits, pour un maximum fixé à 1000 participants.

Si l'événement est ouvert à tous, seuls les athlètes licenciés à la Fédération Belge de Triathlon seront en lice pour ce Championnat de Belgique.

Pour l'ensemble de l'événement "Ironlakes", l'organisation table en 2022 sur une participation de quelque 3000 athlètes rassemblés sur les différents formats de course proposés tout au long du week-end. (full, half, olympique et sprint).