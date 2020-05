La décision est particulièrement délicate à prendre, compte tenu de la situation sanitaire, mais aussi économique de l’île américaine...

La décision est tout particulièrement délicate à prendre, mais la 42e édition de l’Ironman d’Hawaï aura très probablement lieu en février 2021 ! Un retour aux sources contraint par la crise sanitaire...

L’histoire du triathlon raconte, en effet, que l’Ironman est né à Hawaï, un soir de janvier 1978, au Primo Gardens de Pearl City, taverne près de Pearl Harbour. Ce soir-là, John Collins, commandant de la Navy, proposa d’enchaîner les 3,8 km de la Waikiki Rough Water Swim, les 180 km du tour de l’île à vélo et les 42,195 km du marathon d’Honolulu. Et ils furent quinze à prendre le départ de l’épreuve, le matin du… 18 février.

11h46.58 plus tard, Gordon Haller, ancien membre de la Navy devenu chauffeur de taxi à Honolulu, devint le premier Ironman devant onze autres finishers. En plus de 40 ans, l’histoire de l’Ironman d’Hawaï est jalonnée de victoires, de records, d’exploits et de drames. En 1982, l’épreuve fut déplacée de février à octobre pour offrir aux participants de meilleures conditions climatiques. Et, avec les années, la participation à ce qui est devenu un mythe fut soumise à une qualification, tant pour les professionnels que les amateurs.

À cause de la crise sanitaire survenue début mars, de nombreuses épreuves qualificatives ont été reportées, voire annulées, si bien qu’une moitié seulement des 2.500 participants a décroché son précieux sésame. Si certains pros, à l’instar de l’Allemand Patrick Lange, victorieux en 2017 et 2018, ont plaidé pour une édition sans les groupes d’âge, l’idée a rapidement été balayée par d’autres, comme son compatriote Jan Frodeno, triple vainqueur et détenteur du record. "Hawaï ne serait pas Hawaï sans les passionnés !", a lancé Frodeno.

Au-delà de la période de qualification encore soumise à conditions partout dans le monde, Hawaï est également placé en confinement jusqu’au 31 mai. Avec 632 cas positifs et 17 décès, l’île n’est pas en situation d’extrême urgence, mais elle est désertée par les touristes. Conséquence : le chômage a grimpé en flèche comme dans d’autres États américains et la situation économique est inquiétante.

C’est pourquoi le report à février 2021 de l’Ironman n’est pas sans conséquence, même si on ne voit pas comment des milliers triathlètes et de spectateurs, venus des quatre coins du monde, pourraient se retrouver dans des conditions de sécurité satisfaisantes sur cette île de 16.000 km².