L'Italiennne Marta Bassino a remporté samedi le slalom géant de Killington (Etats-Unis) décrochant sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin. Bassino, 23 ans, a devancé sa compatriote Federica Brignone et l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Bassino avait réalisé le meilleur temps de la première manche et a résisté à la pression de Brignone, auteur d'une très grosse seconde manche mais insuffisante pour rattraper les six dixièmes de retard accumulés sur le premier passage. Bassino s'impose avec 26 centièmes d'avance sur Brignone et 29 sur Shiffrin. Celle-ci reste en tête au classement général de la Coupe du monde, où elle totalise 240 points, 112 de plus que la Suissesse Wendy Holdener, et prend la première place au classement du petit globe avec 15 points de plus que Brignone et 18 de plus que Bassino. La Néo-Zélandaise Alice Robinson, victorieuse du slalom géant d'ouverture à Sölden, n'a pas terminé la première manche. (Belga)