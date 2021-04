Le Belgium Open, 3e manche du calendrier international APT Padel Tour, débute ce jeudi, à Liège sans les Sud-Américains (Covid oblige) mais avec les meilleures paires européennes.

Avec, aussi, la paire liégeoise composée de Jérôme Peeters (29 ans, no 1 belge, prof d’anglais et de néerlandais à l’Athénée d’Ans) et Guillaume Crasson (32 ans, no 2, prof de padel aux Bayards). Avec une paire suisse au menu.

L’occasion d’évoquer avec eux le padel, un sport en plein développement en Belgique.