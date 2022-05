Il n’y a pas qu’en judo que la Belgique brille sur la scène internationale. En cette fin mai, nos représentants se sont illustrés tant en karaté qu’en taekwondo avec 4 médailles à l’Euro. En karaté, Luca Costa a décroché l’argent et Walid Deghali, le bronze. En taekwondo, ce sont les jeunes Badr Achab et Sarah Chaari qui sont montés sur la troisième marche du podium. Le tout en battant quelques-uns des meilleurs mondiaux dans leur discipline et catégorie respectives. Revue des troupes…