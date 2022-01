La Belgique a une revanche à prendre sur la Turquie samedi, si le match a bien lieu…

Battus mercredi avec cinq buts d’écart en Turquie pour le troisième match de la campagne qualificative pour le Mondial 2023, les Red Wolves savent que ce samedi, à l’Alverberg d’Hasselt, il ne faudra pas tergiverser pour conserver une petite chance d’accéder au tour suivant des qualifications en décrochant la deuxième place du groupe 1. "C’est toujours accessible mais ça ne dépend pas de nous, précise le sélectionneur Yérime Sylla. Si nous battons la Turquie, avec six buts d’écart, et le Kosovo à la maison et que la Grèce réalise un carton plein, la 2e place est à nous. Encore faut-il que la Grèce se rende en Turquie avec une équipe compétitive alors qu’elle sera déjà qualifiée."

La Belgique n’a de toute façon pas le choix pour rester dans la course : décrocher sa première victoire des qualifications.