La crise sanitaire du coronavirus aura eu raison de la saison 2020 de la Coupe des Nations ainsi que de la finale imaginée à 22 équipes à Barcelone début octobre, annulée ensuite elle aussi. Il n'y a donc ni promu ni descendant, a décidé la EEF, la fédération européenne d'équitation, qui garde les dix mêmes pays pour la Coupe des Nations 2021.

La Belgique concourra ainsi avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse et la Suède. Les cavaliers belges rentreront en lice assez tard, a commenté la FRBSE suivant la répartition des concours par nation annoncée par la FEI, la fédération internationale.

Le premier rendez-vous pour les Belges est fixé à Sopot, en Pologne, du 17 au 20 juin. Les compétitions prévues à Rotterdam, Pays-Bas, du 24 au 27 juin et à Falsterbö, Suède, du 15 au 18 juillet, seront ensuite au programme. Le rendez-vous à Hickstead, Grande-Bretagne, du 21 au 25 juillet, sera la dernière Coupe des Nations pour les cavaliers belges.

"La Belgique n'enverra donc pas d'équipe aux deux premiers concours de la saison à La Baule (France, 13-16 mai) et à Sankt Gallen (Suisse, 3-6 juin). La dernière compétition, celle de Dublin (Irlande, 18-22 août), n'est pas non plus au programme de l'équipe belge", a ajouté la fédération belge dans son communiqué.