Plus jeune femme à accomplir un tel voyage, elle a parcouru 52.000 kilomètres à bord d'un avion ultraléger. Z. Rutherford, qui a atterri là où elle avait débuté son voyage il y a cinq mois, a été accueillie par quatre avions des "Belgian Red Devils", une équipe de voltige de la force aérienne, avant de se poser. Une fois sur le sol belge, elle est d'abord allée embrasser les membres de sa famille présents sur la piste. De nombreux journalistes de la presse nationale et internationale avaient également fait le déplacement.

L'aventurière s'était envolée en août dernier de l'aéroport courtraisien. Elle a depuis survolé cinq continents et fait escale dans 41 pays, parcourant 52.000 kilomètres.

L'avion de sport ultraléger piloté par Zara Rutherford est un avion du type Shark Ultralight qui a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Il s'agit normalement d'un biplace mais, pour cette aventure, un siège avait été retiré afin de permettre l'ajout d'un réservoir de carburant.

"Avec mon vol, je veux non seulement établir un record du monde, mais aussi encourager les filles et les jeunes femmes à réaliser leurs rêves", a-t-elle déclaré. "Je veux les inciter à faire carrière dans l'aviation, les sciences et les domaines techniques. L'écart entre les sexes y est énorme. Avec mon vol, je veux montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent aussi être ambitieuses."