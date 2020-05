Si certaines disciplines sportives pratiquées en plein air ont renoué très prudemment avec leurs activités, la boxe belge, elle, est à l’arrêt depuis le 12 mars (la suspension des activités sur le territoire national a été décrétée jusqu’au 30 avril dans un premier temps avant d’être prolongée jusqu’au 30 juin) et ne doit pas s’attendre à une reprise rapide. On évoque septembre pour les entraînements et le mois de décembre pour les compétitions. Dans le meilleur des cas.

