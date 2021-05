Une triste nouvelle a frappé le microcosme de la boxe belge ce mercredi : Mario Ferro, bien connu de tous, vient, en effet, de nous quitter à l’âge de 80 ans des suites de complications liées à une infection pulmonaire.

Ancien pugiliste lui-même, devenu manager (représentant de boxeurs italiens notamment), organisateur et matchmaker, ce véritable passionné, qui était capable de parler de son sport avec un enthousiasme inégalable, s’était constitué un carnet d’adresses impressionnant. La sympathie naturelle de cet homme cordial et volubile, grand contributeur à la "Bibbia del Pugilato", un ouvrage de référence, n’y était évidemment pas étrangère. Et c’est avec beaucoup d’affection que Mario Ferro évoquait certaines de ses amitiés célèbres, à l’instar de celles qui le liaient à Enzo Scifo ou à Claude Barzotti par exemple.

On n’entendra donc plus, au bord du ring ou lors des conférences de presse, ce savoureux accent italien vous interpellant, sur un ton chaleureux, pour glisser l’un ou l’autre bon mot, pour évoquer la dernière polémique en date, pour donner vie à d’innombrables souvenirs, pour entamer une discussion plus profonde sur l’état de la boxe mondiale ou, après avoir pris connaissance d’une récente étude scientifique portant sur les dangers encourus par les pratiquants, pour souligner l’importance de la prévention et du suivi médical.

Jusqu’à l’apparition du Covid, Mario Ferro, qui dévorait la presse sportive, était encore de toutes les réunions de boxe, prenant à coeur son rôle de délégué pour les élites au sein de la Ligue francophone de boxe. Et il nous avait promis que l’on se reverrait vite, lorsque les circonstances seraient plus favorables. Le destin en a, hélas, voulu autrement.

Les funérailles de Mario Ferro se dérouleront le jeudi 20 mai à 14h45 au crématorium d'Uccle. À ses trois enfants et à son épouse, la rédaction de La Dernière Heure/Les Sports présente ses plus sincères condoléances.