Jean-Claude Belmondo, qui avait sa place réservée au premier rang de ce court central qu’il connaissait par coeur, aurait adoré : la boxe va signer son grand retour à Roland-Garros ce vendredi soir en présence de 8.500 spectateurs. Pour trouver trace du dernier passage du noble art dans ce cadre prestigieux, il faut remonter quarante-huit ans en arrière : le 29 septembre 1973, le poids moyen argentin Carlos Monzon y avait dominé aux points son challenger Jean-Claude Bouttier pour les titres mondiaux WBC et WBA. Deux ans plus tôt, le 9 juin 1971, c’est déjà dans l’enceinte de la porte d’Auteuil que ce même Bouttier avait détrôné le champion d’Europe italien Carlo Duran devant 12.000 personnes à peine refroidies par la pluie tombée en début de soirée.

Au total, le stade Roland-Garros a accueilli des réunions de boxe à neuf reprises dans son histoire, entre 1931 et 1974. Et c’est un autre poids moyen, Marcel Thil, qui en fut le plus grand bénéficiaire puisqu’il s’y est produit à trois reprises. L’illustre Marcel Cerdan a, lui aussi, eu les honneurs de cet écrin patrimonial : il s’imposa face à l’Américain Holman Williams le 7 juillet 1946, un an avant que Laurent Dauthuille n’y domine Gustave Degouve.

Pour la première fois, ce vendredi, ce seront donc des poids lourds qui occuperont le haut de l’affiche même si aucune ceinture ne sera en jeu. Avec Tony Yoka, aspirant au niveau mondial dans la catégorie reine, le promoteur Jérôme Abiteboul tenait évidemment le boxeur idéal pour monter une soirée de premier plan. Vainqueur de ses dix premiers combats chez les professionnels, le Français, qui a écarté notre compatriote "Big Joe" Tambwe Djeko de sa route en mars dernier (K.-O. technique au 12e round) pour le titre de l’Union européenne, sera opposé cette fois au Croate Petar Milas, invaincu lui aussi en 15 combats (15 victoires). Ce dernier, qui avait passé un K.-O. à Bilal Ben Sidi à Charleroi lors de son seul passage en Belgique, ne compte pas parmi les grands boxeurs de la catégorie auxquels Yoka aspire à se mesurer rapidement désormais.

"Je suis fatigué de me battre contre des gars qui sont derrière moi. Je veux du haut niveau. Joe Joyce, Joseph Parker, Dillian White, Dereck Chisora: n'importe qui, on prend", a expliqué le Parisien en conférence de presse cette semaine.

En attendant, les combats à enjeu de cette soirée mettront aux prises Souleymane Cissokho à Ismail Iliev (WBA international) en super-welters et Mathieu Bauderlique à Igor Mikhalkin (championnat d’Europe) en mi-lourds.