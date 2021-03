Depuis quelques jours, Anas Messaoudi a rejoint son jeune frère Nabil dans l’écurie du promoteur et agent Yassine Maatala. "Il m’a proposé un beau projet, avec plus de combats, en espérant aller chercher de nouvelles ceintures après l’été", explique celui qui est devenu champion du Benelux des poids welters, le 11 janvier 2020, à l’occasion de son dernier combat en date. "J’ai joué de malchance à la fin de l’année dernière : l’adversaire que je devais affronter en décembre à Ixelles a contracté le Covid et je n’ai pas pu entrer en action. Cela fait 14 mois sans boxer : cette période m’a semblé interminable !"