À quelques jours de leurs retrouvailles sur le ring, le 22 août à Brentwood, dans les jardins de la société de promotion Matchroom Boxing, la température est montée de quelques degrés entre Katie Tayor et Delfine Persoon. L’Irlandaise, championne unifiée en poids légers depuis une victoire aux points controversée sur notre compatriote le 1er juin 2019, et la Flandrienne, qui a perdu son titre WBC ce jour-là, ont participé à une discussion vidéo en compagnie d’Eddie Hearn, le promoteur de l’Irlandaise et modérateur des échanges pour l’occasion.

"Je m’entraîne depuis janvier pour un super combat. Comme celui contre Amanda Serrano n’a pu avoir lieu, le choix qui faisait le plus sens était la revanche contre Delfine Persoon", estime la championne olympique 2012.