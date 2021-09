Il faut se féliciter du fait que les deux candidats au poste de président du COIB étaient d’anciens sportifs. C’est une chance. Ayant connu une belle réussite dans le monde des affaires, Heidi Rakels a proposé une alternative intéressante, même si le monde du sport de haut niveau - dont elle s’est éloignée et qui évolue très vite - a ses particularités. Quelqu’un qui a réussi dans le privé ne réussit pas automatiquement dans le milieu sportif. Avec Jean-Michel Saive, qui a baigné dans ce système pendant toute sa carrière et même après, on a fait le bon choix au niveau de la stature et de la connaissance du sport. Mais il devra très bien s’entourer. Et le défi se trouve là. Là où je m’inquiète, c’est quand j’entends le nouveau président dire que rien ne doit changer sous prétexte que les résultats sont là. Le piège, c’est justement de penser que les choses vont bien parce que la Belgique a ramené sept médailles de Tokyo ! Je vais peut-être vous étonner mais je pense que si Jean-Michel Saive arrive à analyser en détail pourquoi il n’a pas fait de médaille aux JO d’Atlanta en 1996, il peut devenir un grand président. Mais il faut comprendre pourquoi il n’est pas rentré dans certains processus de réussite.