C’est un constat : notre monde a fort évolué par la rationalisation. La science prouve de plus en plus grâce à ses méthodes. Toutefois, comme je l’ai déjà souligné, en sport la science nous fait avancer mais pas gagner. Et c’est là que le langage symbolique peut jouer un rôle déterminant, afin d’aller vers la gagne.