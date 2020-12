Le succès des Belgian Cats et de leur coach, Philip Mestdagh, au récent Gala du sport est mérité. C’est un beau projet, venant des tripes et qui a réussi à se structurer au fil des années jusqu’à créer un enthousiasme fou autour de lui. Croyez-moi, ce n’est pas si simple : plus on monte haut, plus on attire les vents violents ! Mais ce qui fait la différence, c’est la qualité des structures mises en place autour de vous, un cocon qui protège et qui porte les athlètes. Ces structures reposent notamment sur des notions de clarté, d’empathie, de réciprocité et d’engagement.