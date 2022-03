Alors que je suis en train de finaliser un livre sur l’énergie Brel, et comment "le grand Jacques" m’a inspiré, j’ai fait la rencontre, il y a peu, de la chanteuse Typh Barrow, coach de The Voice Belgique, avec qui j’ai longuement échangé. Une discussion passionnante qui nous a fait prendre conscience, à tous les deux, à quel point les similitudes sont nombreuses entre les univers sportif et artistique. Et à quel point ces deux milieux peuvent apprendre l’un de l’autre. Comme vous le lirez ci-dessous, nous nous rejoignons sur beaucoup de points. Voici, par exemple, ce que Typh Barrow nous dit sur...



(...)