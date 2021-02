Borger et Sude. Ce sont deux beach-volleyeuses allemandes qui ont réussi à faire plier les organisateurs de la Katara Cup à Doha, au Qatar. Elles ont décidé de boycotter l’événement car elles ne pouvaient pas évoluer dans leur équipement de compétition traditionnel, à savoir le bikini. Elles auraient dû, selon un article du règlement, porter un t-shirt à manches longues et un short jusqu’aux genoux pour (sic) respecter la culture et la tradition locales. Heureusement, la Fédération Internationale de Volley est montée au filet et a fait plier les organisateurs. La preuve que, lorsqu’on montre les dents, les droits de chacun peuvent être préservés.