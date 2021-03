© Montage (IPM, Belga et AFP)

Ce fut l’événement sportivo-médiatique de la semaine. Non pas l’élimination du Barca par le PSG mais bien le retour à la compétition de Mister Roger Federer. Après deux opérations au genou et quatorze mois d’absence, l’élégant Suisse, qui a tout gagné mais nourrit encore un rêve olympique, est revenu aux affaires au tournoi traditionnellement confidentiel de Doha. Un come-back avec paillettes, sourire Pepsodent, sponsors bien visibles et grand barnum pour l’homme aux vingt Grands Chelems.

(...)