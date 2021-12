Évacuons d’emblée les sujets qui fâchent. Ils feront sans doute le bonheur de cet oncle assis juste à côté de vous à la table du réveillon, lui qui ne regarde jamais un match de football mais va avoir un avis sur tout. Et surtout sur les incidents racistes à Bruges, les tribunes qui débordent sur le terrain et ce microcosme pollué par le footgate qui donnent envie de vomir, de pleurer et aussi de détourner un peu les yeux de notre Pro League où malgré tout, certains attirent le regard.

Il faut remercier Felice Mazzù et son Union, le nouveau Still de Charleroi, les frappes de mule de Nainggolan qui font des petits et la persévérance de Kompany qui doit encore être confirmée un étage au-dessus pour définitivement parler de renouveau. Il y a eu assez de mauvaises nouvelles cette année sur d’autres terrains.