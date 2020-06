La calendrier est démentiel pour la reprise des courses...

Après la DH Famenne Ardenne Classic, le Circuit Mandel-Lys-Escaut, la Coupe Sels, le GP de Zottegem, le GP Scherens, le Mémorial Rik Van Steenbergen ou le championnat des Flandres à Koolskamp, sans parler de nombreuses kermesses et critériums, autant d’épreuves que le nouveau calendrier a frappées de plein fouet, c’est une nouvelle course belge de la fin de saison qui doit se tourner vers 2021. Cette fois, c’est la Primus Classic Impanis-Van Petegem qui jette le gant. La semi-classique (1.Pro), disputée entre Brakel, le village de Peter Van Petegem, et Haacht, celui de Raymond Impanis, était prévue le samedi 19 septembre. Elle entrait donc en concurrence directe avec le Tour de France, dont l’avant-dernière étape, le seul chrono individuel de l’épreuve, disputé sur les pentes de la Planche des Belles Filles, aura lieu le même jour. L’épreuve n’était pas certaine de bénéficier d’une retransmission télévisée en direct et n’avait aucune garantie quant aux possibilités à offrir à ses "VIP" qui constituent une rentrée financière primordiale.