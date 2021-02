La CrossCup s’élance enfin ce dimanche dans des conditions tout à fait particulières.

Se sentant redevable vis-à-vis des athlètes "qui, depuis 39 ans, ont fait le succès de la CrossCup", Jos Van Roy n’a cessé de se battre, durant tout l’hiver, pour pouvoir leur proposer une compétition malgré le contexte de pandémie et de restrictions en tous genres. "Ce fut un vrai parcours du combattant, explique l’organisateur, ce fut long et difficile, mais finalement j’ai trouvé à Bruxelles, avec l’échevin des Sports Benoît Hellings en tête, tous les soutiens nécessaires pour organiser le premier cross de la saison ce dimanche, de manière tout à fait sûre au plan sanitaire. Aujourd’hui, on peut dire : enfin, un cross ! Ce sera un événement très spécial pour moi."