Le Comité International Olympique (CIO) considère qu'il n'est "pas nécessaire de prendre de décisions radicales" pour ce qui concerne les JO de Tokyo pour le moment.

"Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l'ouverture de ces Jeux, il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive", a publié le CIO qui a tenu mardi matin une réunion par téléconférence de sa Commission exécutive et qui demeure "pleinement engagé" concernant les Jeux prévus cet été du 24 juillet au 9 août au Japon.

Le CIO s'est entretenu mardi avec les fédérations internationales des sports olympiques d'été. Celles avec les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les représentants des athlètes, le Comité International Paralympique (IPC), d'autres Fédérations Internationales (FI) et d'autres parties prenantes suivront dans les prochains jours, a précisé l'instance olympique.

"Il s'agit là d'une situation sans précédent pour le monde entier et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette crise. Nous sommes solidaires avec l'ensemble de la société afin de faire tout notre possible pour contenir le virus", a assuré le CIO "confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la situation quant au virus du Covid-19", avec le soutien des dirigeants du G7, comme l'a exprimé le premier ministre japonais, Abe Shinzo. "Je veux que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent à la perfection, comme preuve que l'humanité aura su vaincre le nouveau coronavirus, et j'ai pour cela le soutien des dirigeants du G7".

Le CIO continuera de suivre la situation 24 heures sur 24 et sept jours sur sept avec son groupe de travail composé, depuis février, du CIO, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du comité d'organisation de Tokyo 2020, des autorités japonaises et du gouvernement métropolitain de Tokyo.